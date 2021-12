Tacir Şahmalıoğludan SƏRT SÖZLƏR: Ağdamlıların ən “paçotnusu” mənəm - VİDEO

“Burdan üzümü Səbuhiyə tutub demək istəyirəm ki, deyəsən, mənim vasitəmlə reklam olunmaq istəyirsən. Onu etmə, alınası şey deyil. Bilirsən ki, xalq məni çox istəyir, adım gələn yerə hamı baxır. Onu sənə rəva bilməzdim. Yadına salmaq istəyirəm ki, həmişə qurban olduğun ağdamlıların ən “paçotnusu” mənəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Tacir Şahmalıoğlu instaqramda paylaşdığı videoda Səbuhi Mustafayev haqqında deyib. Daha sonra ifaçı Pünhan Piriyevə ismarış göndərib:

“Pünhana isə demək istəyirəm ki, oğlum, sən mənə irad tuta bilmərsən. Buna yaşın da çatmaz, mənə nöqsan tutmaq sənin başın üçün deyil. Sən get bir az musiqi ilə məşğul ol”.

