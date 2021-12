Fransa Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 80 Rafale təyyarəsi satacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında buna dair razılıq əldə olunub. Məlumata görə, sazişin detalları barədə ətraflı məlumat verilməsə də, müqavilədə 12 helikopterin də satılması nəzərdə tutulub.Təyyarələr 2027-ci ildən etibarən krallığa təhvil veriləcək. Fransa bundan əvvəl Misirə 54, Qətərə 36 və Hindistana 36 qırıcı satmışdı.

