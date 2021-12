Hindistanda dünyaya gələn uşaq dünyanın diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşaq tez-tez medianın diqqətindədir. Buna səbəb Lalit Patidar adlı uşağın bütün bədənində tüklərin çox sıx olmasıdır.



Hətta onun üz nahiyyəsində də sıx tüklər var. Uşaq dünyaya gələndə bu hal müşahidə edilib.



Anası heyrətə gəlib. İndi uşaq artıq bir qədər böyüyüb.

Qeyd edək ki, bu nadir xəstəlik hesab edilir. Ananın sözlərinə görə, onun 5 qızı bir oğlu var. Digər uşaqlarda belə hal yoxdur.

