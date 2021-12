Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin oyun cədvəli müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir, bir qarşılaşmadan ibarət mərhələnin görüşləri iki günü əhatə edəcək və “CBC Sport” kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq:

10 dekabr (cümə)

“Zaqatala” – “Səbail”

Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu, 14:00

MOİK – “Qəbələ”

“Dalğa Arena”, 17:00

11 dekabr (şənbə)

“Keşlə” – “Qaradağ Lökbatan”

“ASK Arena”, 15:00

“Sabah” – “Kəpəz”

“Bank Respublika Arena”, 18:00

