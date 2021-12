Azərbaycanlı həkimdən ŞAD XƏBƏR: Pandemiya BU VAXT bitəcək

" Virusun yayılma gücü nə qədər çox olarsa, öldürücülük qabiliyyəti zəifləyir. "Omikron" indiyədək olan variantlardan daha sürətli yayılma xüsusiyyətinə malikdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri anestezioloq-reanimatoloq Şahin Məmmədov deyib. Həkimin sözlərinə görə, Cənubi Afrikada yaranan bu ştamın öldürücülüyü aşağı olacaq:

"Əgər qrip kimi yüngül keçsə və yayılma sürətinə görə "delta"nı üstələsə, sanki insanları özü vaksinasiya edəcək. Pandemiya isə bitmiş sayılacaq" deyə Şahin Məmmədov bildirib.

