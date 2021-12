Türkiyə ordusu Ermənistan sərhədində antiterror əməliyyatı keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

"Ərən-Qış-10" əməliyyatı çərçivəsində keçirilən tədbir Ağrı, Ərzurum və Qars bölgəsini əhatə edib. Əməliyyata ümumilikdə 790 şəxsi heyət, 70 xüsusi təyinatlı cəlb olunub.

