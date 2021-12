Türkiyəli xəzinə axtaranın sosial mediada paylaşdığı video böyük maraq yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, suyun altındakı torpağı qazan türk, qızıl tapdığını güman edib. Lakin torpağın altından naməlum maddə çıxıb. Hələlik maddənin nə olduğu məlum olmasa da türkiyəli üzərindəki naxışlardan onun dəyərli olduğunu irəli sürüb. Tapıntıdan heyrətə gələn türk, ilk dəfədir belə hal ilə üzləşdiyini deyib.

