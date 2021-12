Neftçala rayonunun ən uzunömürlü sakini vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Beşdəli kənd sakini, 1896-cı il təvəllüdlü Səmədova Sona Cəfər qızı bu gün dünyasını dəyişib.

O, rayonun Beşdəli kənd qəbiristanlığında dəfn olunub.

