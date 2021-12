Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 6-cı turunun “ Bavariya” – “Barselona” matçında azarkeşlər iştirak etməyəcək .

Metbuat.az Kataloniya klubunun saytına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Almaniyada yeni məhdudiyyətlər və Bavariyada koronavirus yoluxanlarının sayının artmasıdır.

Qeyd edək ki, sözügedən qarşılaşma dekabrın 8-də keçiriləcək.

