Bu gün ilin sonuncu Günəş tutulması baş verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, tam Günəş tutulmasıdır.

Təbii hadisə saat 09:29:16-da başlayacaq və saat 13:37:26-da sona çatacaq. Tutulmanın maksimumu 11:34:38-də olacaq. Hadisə 4 saat 8 dəqiqə davam edəcək. Qismən tutulma hadisəsi Avstraliyanın, Afrikanın, Cənubi Amerikanın cənub hissələrində, Sakit, Atlantik, Hind okeanlarında, tam tutulma isə Antarktidada müşahidə ediləcək.

Qeyd edək ki, Günəş tutulması Azərbaycanda müşahidə olunmayacaq.

