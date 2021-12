"Vorzakon"a ərə gedən Həmidə TANINMAZ dərəcədə DƏYİŞDİ - FOTO

"İndi tanıdım Həmidəni. Ötən dəfə verilişdə qonaq olanda mən Həmidəni tanımamışdım. İndi gördüm, yadıma düşdü bu xanım".

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu "Zaurla Günaydın" verilişinin aparıcısı Günay qonağı olan müğənni Həmidəni görərkən deyib. Qeyd edək ki, gənc müğənni azərbaycanlı kriminal avtoritetlə ailə həyatı qurub. O, uzun illər Rusiyada həbsdə olan kriminal avtoritet, cinayət aləmində "Bərdəli Ruslan" kimi tanınan Ruslan Nəzərli ilə evlənib.

Xatırladaq ki, Həmidə vaxtı ilə ATV telekanalında yayımlanan "Yeni ulduz" musiqi yarışmasının iştirakçısı olub. O, eyni zamanda sonradan "Kristal" qrupunun solisti kimi də fəaliyyət göstərib.

