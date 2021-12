Baş məşqçinin qol sevinci ölümünə səbəb oldu - FOTO

Misirdə futbol matçı zamanı bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, II Divizion təmsilçisi “Əl-Maqda” klubunun baş məşqçisi Ədhəm Əl-Səlhədar qələbə qolunu qeyd edən zaman dünyasını dəyişib

Əl-Səlhədar komandasının 90+3-cü dəqiqəsində vurduğu qol zamanı oyunçuların yanına qaçaraq qələbəni bayram ediblər. Lakin hakimin davam fitindən sonra mütəxəssis huşunu itirərək meydançanın kənarında yıxılıb. Həkimlər mütəxəssisi xilas etməyə çalışsalar da, nəticəsi olmayıb.

“Əl Məqd” futbol klubu 3 günlük matəm elan edib.

