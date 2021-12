Pandemiya bu tarixdə başa çatacaq - Britaniyalı alimlərdən ŞAD XƏBƏR

Koronavirus ən azı qarşıdakı 5 il ərzində ciddi təhlükə mənbəyi olaraq qalacaq.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, belə bir qənaətə Böyük Britaniya hökumətinin Fövqəladə Vəziyyətlər Elmi Məşvərət Qrupunun (SAGE) ekspertləri gəlib.

Belə ki, sözügedən müddət ərzində səhiyyəyə təhdid yaradacaq koronavirusa qarşı peyvəndləmə və monitorinq vasitəsilə cavab tədbirləri görməyin vacib olacağı bildirilib. Lakin peyvəndləmə və sair cavab tədbirləri yetərsiz olsa, bu müddət arta da bilər.

Böyük Britaniyada aparılan geniş əhatəli peyvəndləmə işləri nəticəsində koronavirusa yoluxma ilə bağlı vəziyyətin nisbətən sabitləşdiyi də diqqətə çatdırılıb.

