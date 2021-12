Fulya Öztürklə bağlı ÜZÜCÜ XƏBƏR - FOTO

Vətən Müharibəsi dövründə fəaliyyəti ilə Azərbaycanda da məşhurlaşan Fulya Öztürk xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə F.Öztürk Tvitterdə məlumat yayıb.

“Keçmiş olsun mesajı yazan, dəstəklərini əsirgəməyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu mərhələdə hər kəsdən dua gözləyirəm”, - jurnalist yazıb.

Türkiyənin “Fox” kanalında “Fulya ile Ümid” proqramını təqdim edən jurnalist 3 dekabr 2021-ci il yayımlanan bölümdə iştirak etməyib.

Sosial şəbəkələrdə, “Niyə Fulya Öztürk yoxdur?, Fulya Öztürk ayrılıbmı?'' sualları gündəm olub. Bundan sonra aparıcının səhhəti bağlı narahatlıq keçirdiyi məlum olub.

