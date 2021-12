Türkiyədə keçirilən "Kim milyonçu olmak istəyər?" yarışmasında Azərbaycanla bağlı sual damğa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iştirakçılardan birinə "Hansı Azərbaycan dilində "milyoner" deməkdir sualı ünvanlanıb.

Cavablarda isə "milyonman", "milyonbaz", "milyonçu" və "milyonov" bəndləri yer alıb.

İştirakçı suala yanlış cavab seçərək "milyonov"deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.