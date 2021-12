Təhvil verilən erməni hərbçilərin adları - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan bu gün 10 nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə təhvil verib.

Metbuat.az “Sputnik Ermənistan”a istinadən xəbər verir ki, erməni hərbçilərin olduğu təyyarə “Erebuni” hava limanına enib.

Ermənistana təhvil verilən hərbçilərin adları:

1.Yerimyan Narek Volodyaeviç

2.Arakelyan Araik Arşaluisoviç

3.Əmirxanyan Serjik Samsonoviç

4.Akopyan Gevorq Araikoviç

5.Nalbandyan Robert Mamikonoviç

6. Sarkisyan Harut Aramaisoviç

7.Manasyan Artem Surenoviç

8.Avetisyan Erik Unanoviç

9.Tevosyan Arman Arturoviç

10.Akopyan Tiqran Armenoviç

