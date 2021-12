Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev yenidən “Vahid Rusiya” partiyasının sədri seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Medvedev partiya qurultayında keçirilən təkrar səsvermə nəticəsində sədr olub. O, 2012-ci ildən partiya sədri vəzifəsini icra edir.

Boris Qrızlov isə yenidən partiyanın Ali Şurasının sədri seçilib.

