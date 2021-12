"Qarabağ" "Sabah"ı darmadağın etdi - Qış çempionu oldu

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIII turun daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azərsun Arena"da "Qarabağ" "Sabah" komandasını qəbul edib.

FIFA referisi Əliyar Ağayevin idarə etdiyi qarşılaşma meydan sahiblərinin böyük hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 5:1.

Hesabı 16-cı dəqiqədə"Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Abdullah Zubir açıb. 27-ci dəqiqədə Bəxtiyar Həsənalızadə bərabərlik qolunu vursa da, 35-ci dəqiqədə Filip Ozobiç Ağdam komandasını yenidən önə çıxarıb.

Fasilədən sonra "Qarabağ" daha 3 qol vurub. 51-ci dəqiqədə Abdullah Zubir dubl edib. 77-ci və 90-cı dəqiqələrdə isə İbrahima Vadji uzun müddətdən sonra fərqlənərək, matçda son nöqtəni qoyub.

Bu qələbədən sonra xalını 30-a çatdıran "Qarabağ" liderliyini davam etdirib və vaxtından əvvəl qış çempionu olub. "Sabah" isə 5 oyundan sonra və yeni baş məşqçisi Murad Musayevin rəhbərliyi altında ilk məğlubiyyətlə üzləşərək, 14 xalla 5-ci pillədə qalıb.

Qeyd edək ki, turun açılış oyununda "Keşlə" evdə "Səbail" üzərində qələbəni əldən verib - 2:2. Tura dekabrın 5-də keçiriləcək "Neftçi" - "Sumqayıt" və "Zirə" - "Qəbələ" oyunları ilə yekun vurulacaq.

