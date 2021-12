Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Siirtdə keçirilən mitinqində polis məmurunun avtomobilinin altına qoyulan partlayıcı qurğu son anda zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayıcı qurğu istehkamçı qruplar tərəfindən məhv edilib.

Polis şübhəliləri tutmaq üçün əməliyyata başlayıb.

