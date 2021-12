Türkiyə daha altı terrorçunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “Eren Kış-6” əməliyyatında bir mağarada altı terrorçu məhv edilib. Bununla zərərsizləşdirilən terrorçu sayı doqquza çatıb.

