2022-ci ilin dövlət büdcəsində sosial sahəyə diqqət böyükdür. Əvvəllər sosial sahəyə dövlət büdcəsinin 35 faizi ayrılırdısa, 2022-ci ildə bu rəqəm 47 faiz təşkil edəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "ARB24"-də yayımlanan "Nə baş verir?" verlişində qonaq olan millət vəkili Vahid Əhmədov bildirib:

"İstər pensiya, istər müavinət, istərsə də maaşlar təxminən 20-25 faiz səviyyəsində artımlar olacaq".

