Türkiyənin tanınmış şair, yazıçı və rəssamı Mustafa Yazqan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TRT məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 81 yaşlı Yazqanın cənazəsi bu gün dəfn olunacaq.

