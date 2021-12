Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2021-ci ilin ən yaxşı hakimini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun məlumatına görə, bu ada almaniyalı Feliks Brıx layiq görülüb.

46 yaşlı FIFA referisi 110 xalla həmkarlarını geridə qoyub.

Niderlandlı Byorn Kuypers 95 xalla ikinci, italiyalı Daniele Orsato 40 xalla üçüncü olub.

