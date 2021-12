Şabran rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Çaraq kənd sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Quliyev Rüfət Əvəz oğlu qısqanclıq zəminində bacısı 1998-ci il təvəllüdlü Nəcibə İsayevanı çoxsaylı bıçaq zərbələri vuraraq qətlə yetirib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.