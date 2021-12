İkinci dəfə ailə quran aktrisa Aysel İbrahimlidən xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa sosial media hesabında yeni görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Görüntülərdə Aysel dərin yarıqlı geyimdə göz oxşayıb.

Qeyd edək ki, aktrisa klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu ilə ailə həyatı qurub.

