Erməni politoloqdan SENSASİYON AÇIQLAMA: Paşinyanı vuracaqlar, çox sirr bilir hətta...

"Nikolu vuracaqlar. O, artıq sahiblərinə itaətsizlik edib onları təpikləməyə başlayıb, ona görə də ona etibar olunmur, daha Nikola ehtiyac yoxdur. Nikol kağızı imzalayandan sonra döyüləcəyini anlayır, amma imzalamamaq belə onu xilas etməyəcək, yeni sənəd düzəltməyin yolunu tapacaqlar. Üstəlik, Nikol bir çox sirləri bilir, bəziləri isə ona aid deyil".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri açıqlamasında erməni politoloq Ağasi Yenokyan deyib. O qeyd edib ki, Paşinyan qorxaq, ağzında söz saxlamağı bacarmayan insandır. Ona görə də onu danışmağa qoymayacaqlar.

"Üstəlik, Nikolun sıradan çıxarılması hökuməti dəyişməyin ən sadə yoludur. Nikoldan sonra bütün arpidavoyanlar və hovikaqazaryanlar dərhal müxalifət blokuna qoşulacaq, ikincilər Milli Assambleyanın çoxluğuna çevriləcək və blokun lideri lazımsız rəsmiləşdirmələr, yeni seçkilər və mitinqlər olmadan baş nazir olacaq. Üstəlik, Nikolun cangüdəni onu ancaq daxili kütlədən və müxalifətdən qoruya bilir, xarici xüsusi xidmət orqanlarına qarşı acizdirlər".

Bəs Paşinyanın çıxış yolu nədir? Ekspert bildirib ki, Nikol nəyə qadir olduğunu özü öyrənməlidir.

"O, 2008-ci ildən Ermənistandan qaçmağın gizli yollarını bilir, qoy köhnə yollarını bərpa edib qaçsın. Amma bu halda Ermənistanın milli təhlükəsizliyi üçün daha ciddi təhlükələr baş qaldıracaqdır".

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

