"Qəbələ"nin futbolçusu Rövlan Muradov Azərbaycan Premyer Liqasının 13-cü turunda mükəmməl qola imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qarşılaşmanın 40-cı dəqiqəsində cərimə zərbəsindən mükəmməl qol vurub.

Qeyd edək ki, "Qəbələ" "Zirə" matçı 2:1 hesablı qələbə ilə bitib.

Həmin qolu təqdim edirik:

