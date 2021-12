Türkiyənin Van vilayətinin İranla sərhəd ərazisində çoban qoyun otararkən qorxulu mənzərə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çoban sərhəddə parçalanmış cəsədə tapıb. Dərhal əraziyə polislər cəlb edilib. Onların ehtimalına görə, cəsəd sərhədi keçməyə çalışan qaçqına aiddir. Ehtimal edilir ki, qaçqın sərhədi keçmək istəyərkən vəhşi heyvanların hücumuna məruz qalıb.

Hadisə barədə araşdırmalar aparılır.

