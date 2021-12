Sapı özlərindən olan "balta" ERMƏNİLƏRİ QƏZƏBLƏNDİRDİ: Ermənilər rəzil durumdadır çünki qanları... - VİDEO

2018-ci ildə erməni politoloq İqor Maratoviç Muradyanın müsahibələrinin birində dediyi sözlər bu günlərdə yayılandan sonra ermənilərin qəzəbinə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun onun “Müharibədən də pis şeylər var. Bu təslim olmaqdır” ikirləri erməni sosial şəbəkə seqmentində sanki qasırğa effekti yaradıb.

İqor Muradyan hələ bir neçə il bundan öncə bildirmişdi ki, Ermənistanı düşdüyü bu rəzil durumdan çıxarmaq çox çətindir. Çünki erməni qanı növbəti dəfə rusların maraqları uğrunda axır. Məlumat üçün bildirək ki, “Qarabağ” komitəsinin birinci rəhbəri olan İqor Maratoviç Bakı ermənisi kimi tanınıb.

