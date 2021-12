Vətən müharibəsi iştirakçısı Azad Orucov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Vətən müharibəsi əlillərinə kömək” İctimai Birliyinin mətbuat katibi Nicat Abbas bildirib.

Onun sözlərinə görə, Azad Orucov Bakı Dövlət Universitetinin məzunu olub. O, əsgəri xidmətini Murovdağda etdikdən sonra Salyan şəhər 2 saylı orta məktəbdə müəllim və təhsil şöbəsində işləyib:

“Sonralar bir müddət Rusiyada yaşayıb. Bu yaxınlarda Azərbaycana dönüb və könüllü olaraq zabit kimi Vətən müharibəsində iştirak edib”.

Onun 45 yaşında qəflətən insultdan öldüyü bildirilib.

