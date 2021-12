Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf partiyasının İstanbulda keçirilən toplantısı zamanı maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Binəli Yıldırımın çıxışı zamanı partiya nümayəndələri “Rəisə zəng et” şüarları səsləndirməyə başlayıb. Nəticədə Binəli Yıldırım prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib. Toplantı zamanı Ərdoğan İstanbullulara səslənib və önəmli mesaj verib.

O bəyan edib ki, hamı seçkilərə ciddi hazırlaşmalıdır. “İstanbul yeni sahibii tapmalıdır” - deyə Ərdoğan bildirib.

