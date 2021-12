Bakıda intihar hadisəsi olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu, A.Gəraybəyli küçəsində yerləşən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) yataqxanasında qeydə alınıb.

İmişli rayon sakini 49 yaşlı Hüseynov Süleyman Hüseynağa oğlu yataqxananın otaqlarının birində özünü asıb.

Onun özünə qəsd etməsinin səbəbləri hələlik məlum deyil.

