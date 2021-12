Sevgilisindən hamilə olan məşhur aktrisa hamını heyrətləndirdi: Boş vaxtlarımda... - FOTOLAR

ABŞ-ın dünyaca məşhur aktrisası Cennifer Şreyder Lourensin proqramdakı açıqlamaları diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, hamilə olduğuna görə, fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdığını bildirib. Aktrisanın fəaliyyətini dayandırandan sonra aşırı dərəcədə sevişdiyini deməsi hamını təəccübləndirib. Hamilə aktrisanın bu sözləri aparıcını da heyrətə gətirib. “Son 3 ildə nə etdin? “sualına, aktirsa “Bol-bol sevişdim” deyə cavab verib. Bir qədər sonra isə aktira bunun zarafat olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, Lourensin uşağının atası sevgilisi Cooke Maroneydir. Aktrisa yaxın həftələrdə ana olacaq.

