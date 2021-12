ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiyanın döyüş qüvvələri İraqdan çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraqın rəsmi dairələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, koalisiya qüvvələri ilə danışıqlar başa çatıb. Müzakirələr başa çatandan sonra xarici qüvvələr İraqdan çıxıb.

Qeyd edək ki, İrana yaxınlığı ilə bilinən İraqdakı milis qüvvələri bu ayın sonundan etibarən amerikalı hərbçiləri hədəfə alacaqlarını bəyan etmişdi.

