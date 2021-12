Azərbaycan Kuboku: Hakim təyinatları açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin oyunları üçün hakim təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, MOİK – “Qəbələ” matçını Fərid Hacıyev, “Keşlə” – “Qaradağ Lökbatan” görüşünü isə Rauf Allahverdiyev idarə edəcək.

Azərbaycan Kuboku, 1/8 final

10 dekabr (cümə)

14:00. “Zaqatala” – “Səbail”

Hakimlər: Tural Qurbanov, Elşad Abdullayev, Rəhman İmami, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

17:00. MOİK – “Qəbələ”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Kamran Bayramov, Rahil Ramazanov, Namiq Bəkirov

Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev

AFFA nümayəndəsi: Maşallah Əhmədov

Dalğa Arena.

11 dekabr (şənbə)

15:00. “Keşlə” – “Qaradağ Lökbatan”

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Cavanşir Yusifov, Müslüm Əliyev, Elçin Məsiyev

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev

AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

ASK Arena

18:00. “Sabah” – “Kəpəz”

Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Cəmil Quliyev, Vüsal Məmmədov, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

Bank Respublika Arena.

