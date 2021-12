Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşüb.

Metbuat.az xıbır verir ki, TBMM sədri bu barədə tviter hesabında paylaşım edib.

Qeyd edilib ki, Mustafa Şentop ev sahibliyi etdiyi İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqının 16-cı sessiyasında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.