Ordumuzun irəlilədiyi mövqelərin son görüntüləri - VİDEO

Azərbaycan ordusunun bölmələrinin noyabrda Ermənistan sərhədindəki yerdəyişmələri ilə bağlı süjet hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda ordumuzun bu istiqamətdə irəliləyişinin miqyası ətraflı şəkildə göstərilir.

Videoda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Kəlbəcər yaxınlığındakı Şərqi Göyçə silsiləsinin əsas, strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərinə və Ermənistanla sərhəddə - Laçın dəhlizinə qədər olan cənubda yerləşən ərazilərə çıxmaqla ildırımsürətli, genişmiqyaslı yerdəyişməsinə dair faktlar və kadrlar nümayiş etdirilir. Bundan başqa, süjetdə Qaragöldən Kilsədağa qədər olan görüntülər yer alıb.

“Caliber”in hazırladığı videomaterialı təqdim edirik:

