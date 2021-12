Ermənistan Prezidentinin Ermənistan prezidentinin fərmanı ilə Romanos Petrosyan ətraf mühit naziri vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ermənistan Dövlət Nəzarəti Xidmətinin rəhbəri postuna gətirilib. Petrosyan bu postda Tiqran Ulixanyanı əvəz edib.

Petrosyanı isə baş nazirin keçmiş baş müşaviri Akop Simidyan əvəz edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.