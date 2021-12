Stoltenberqdən Rusiyaya daha bir - Çağırış

NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki gərginliyi azaltmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə Fridrix-Ebert Fondunun təşkil etdiyi "Zamanımızda Sülh Siyasəti" adlı paneldəki çıxışında deyib.

"Rusiyanı gərginliyi azaltmağa, geri çəkilməyə və niyyətləri ilə bağlı şəffaf olmağa çağırırıq", - Stoltenberq bildirib.

O, Rusiyanın mövcud gərginlikdə hərbi güc tətbiq etməyəcəyi, Avropada suveren və müstəqil dövləti olan Ukraynanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət edəcəyinə dair gözləntilərini dilə gətirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.