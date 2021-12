Yeni Zellandiyada 2008-ci ildən sonra anadan olanların siqaret çəkməsi qadağan olunacaq.

Metbat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Aişi Verrall bildirib.

Onun sözlərinə görə, qanun layihəsi parlamentə tezliklə təqdim olunacaq və gələn ildən qüvvəyə minəcək.

Ümumilikdə ölkə 2025-ci ildə siqaret çəkməyə tam qadağa qoyacaq.

