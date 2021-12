Ağacların arasından səs eşitdi: Yaxınlaşanda dəhşətə gəldi - Naməlum qadın... / VİDEO

İstanbulda binanın yaxınlığındakı ağacların arasından səs eşidən sakinlər heyrətə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar əraziyə yaxınlaşanda səsin uşaq səsi olduğunu müəyyən ediblər. Ətrafa baxan sakinlər dəhşətli mənzərənin şahidi olublar. Yerdə yeni doğulmuş uşağın olduğunu görən sakinlər dərhal polisə məlumat veriblər. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, uşaq 20 dəqiqə əvvəl dünyaya gəlib.

Güman edilir ki, ana uşağını elə bağda dünyaya gətirib. Uşağın ailəsini tapmaq üçün araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.