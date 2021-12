ABŞ-ın Müdafiə naziri Lloyd Ostini İrana xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, İranla davam edən nüvə danışıqlarının nəticəsiz başa çatacağı təqdirdə Vaşinqton digər addımları atmağa hazırdır. Pentaqon rəhbəri israilli həmkarı Benni Qantzla Vaşinqtonda görüş zamanı bildirib ki, ABŞ-ın və İsrailin İranla bağlı mövqeyi eynidir.

“İranın nüvə silahı əldə etməsinə mane olmaq məsələsində eyni fikirdəyik” - deyə Müdafiə naziri vurğulayıb.

