Azərbaycanın sənaye istehsalı 6%-ə yaxın artıb

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 47,9 milyard manat məbləğində sənaye məhsulu istehsal edilib.

Metbuat.az xəbər verir Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu, 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,5 faiz çoxdur. Sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 20,7 faiz artıb.

Sənaye məhsulunun 63,8 faizi mədənçıxarma sektorunda, 30,6 faizi emal sektorunda, 4,8 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 0,8 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunub.

Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı eyni səviyyədə qalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə 23 faiz artıb.



Emal sektorunda əczaçılıq məhsullarının istehsalı 93,2 faiz, tikinti materiallarının istehsalı 83,7 faiz, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 64,3 faiz, tütün məmulatlarının istehsalı 53,4 faiz, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı 31,4 faiz, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 30,5 faiz, kağız və karton istehsalı 28,4 faiz, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 26,3 faiz, hazır metal məmulatlarının istehsalı 24,0 faiz, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 20,3 faiz, metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 18,9 faiz, mebel istehsalı 18,6 faiz, neft məhsullarının istehsalı 14,6 faiz, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 11,9 faiz, qida məhsullarının istehsalı 11,3 faiz, içki istehsalı 3,7 faiz, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 1,6 faiz artmış, maşın və avadanlıqların istehsalı 11,1 faiz, geyim istehsalı 16,4 faiz, ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 18,9 faiz, elektrik avadanlıqlarının istehsalı 19,1 faiz, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 44,1 faiz, sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 90,2 faiz azalıb.



Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 7,2 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 14,9 faiz artıb.

