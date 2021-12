Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov və Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin tviter səhifəsində məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, görüşdə tərəflər energetika sahəsində əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.