Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) mina təhlükəsi ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbərdarlıqda deyilir:

"Minalar insanların gözlə aşkar edə bilməyəcəyi şəkildə basdırılır. Naməlum əşya gördükdə yaxınlaşmayın, toxunmayın və aidiyyəti qurumlara müraciət edin".

