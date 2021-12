“Donbasda baş verən hadisələr soyqırımı xatırladır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin İnsan Hüquqları komissiyasının üzvləri ilə görüşü zamanı belə deyib. O deyib: “Hazırda Donbasda baş verən hadisələri hamımız çox yaxşı bilirik. Bu ələbttə ki, soyqırımı xatırladır”.

Putinin sözlərinə görə, Donbasda ilk olaraq xəstəxananın açılmasına ehtiyac var. Daha sonra sakinlərin digər hüquqları təmin olunmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.