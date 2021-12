Türkiyə, Suriya ilə sərhəddə neft yatağı aşkar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Neft Şirkəti açıqlama verib. Məlumata görə, neft yatağı Günyurdu-1 quyusunda kəşf edilib. Şirkət bununla bağlı görüntü yayımlayıb. Bildirilir ki, quyu Mardinin Nusaybin rayonunda yerləşir.

Şirkətin açıqlamasında deyilir ki, uzun müddətdir aparılan axtarışlar nəticəsində 11,8 APİ dəyərində neft kəşf edilib.

