2021-ci ilin əvvəlindən bəri 4,4 mindən çox miqrant başqa ölkələrə səyahət etmək istəyərkən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (İOM) məlumatında deyilir. Qeyd edilib ki, 2021-ci ildə ölənlərin sayı 4470 nəfəri ötüb.

Təşkilatın məlumatına görə, 2014-cü ildən bəri 45400-dən çox miqrant ölümü qeydə alınıb.

