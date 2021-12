Əlahiddə Ümumqoşun Orduda xidmət edən hərbi qulluqçumuz əsgər Həsənov Nurlan Eldar oğlunun dekabrın 10-u axşam saatlarında qeyri-döyüş şəraitində həlak olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Allah rəhmət eləsin!

