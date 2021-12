Kamerunn 4 həndbolçusu dünya çempionatında yoxa çıxıb

Kamerun millisinin dörd həndbolçusu İspaniyanın Valensiya şəhərinin yaxınlığındakı Liriyada keçirilən dünya çempionatında yoxa çıxıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunlar Ameli Sevani Mvua, Appolin Mişel Abena Ekobena, Yasmin Yotçum və Jodel Klaris Macufanqdır.

Belə ki, dekabrın 3-də Rusiyaya qarşı mundialın qrup matçında iştirak ediblər. Oyunçular komandanın qaldığı oteldə səhər saat 7:30-da koronavirus testinə getməyiblər.

Həndbolçuları sonuncu dəfə dekabrın 8-də otelin qarşısında taksiyə minən zaman görüblər.

Qeyd edək ki, Kamerun seçməsi dekabrın 3-də Rusiyaya 40:18 hesabı ilə uduzub.

